Questa mattina Tuttosport analizza la situazionee lo fa entrando nel merito dei palloni toccati dall'attaccante bianconero nelle aree avversarie, in relazioni a quelli di altre punte: "Se analizziamo il numero di palloni toccati in area dai principali bomber del campionato italiano vediamo che, per esempio, Osimhen arriva a quota 7,9 in 90 minuti. Quelli di Vlahovic? Quasi la metà: 4,54. Molto meno di Giroud (7,1) o Lautaro (5,88) tanto per citare le principali punte di Serie A".