A lungo si è parlato di Nicolò Zaniolo come possibile obiettivo di mercato della Juventus. Ora la pista si è raffreddata, ma non certo perché Paratici si sia ricreduto sul suo valore. Anzi, come riporta Calciomercato.com il centrocampista della Roma e della Nazionale, entrato bene in campo ieri contro la Bosnia, è ancora un sogno del mercato juventino, ma non è più realisticamente un obiettivo: se con la vecchia proprietà si poteva sperare in un bisogno di cedere da parte della Roma, col passaggio di proprietà del club della capitale al gruppo Friedkin, ora per Zaniolo si aprono soprattutto prospettive di rinnovo contrattuale.