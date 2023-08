Il Monaco sta continuando a fare pressione per l'acquisto del centrocampista Denis, dimostrando un forte interesse per il giocatore che è in uscita dalla Juventus. Il club francese è determinato a portare avanti la trattativa e sta cercando di anticipare la concorrenzaWest, altre squadre che si erano interessate al giocatore in precedenza.In caso di trasferimento al Monaco, Zakaria avrebbe l'opportunità di ritrovare l'allenatore Adolf Hütter, con cui aveva già lavorato ai tempi del Borussia Mönchengladbach. Questa reunion potrebbe essere un incentivo in più per il centrocampista svizzero, che si era trasferito alla Juventus nel giugno del 2022.