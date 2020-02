Your browser does not support iframes.

La Lazio sfida la Juve. E Simone Inzaghi si iscrive ufficialmente - e con serie intenzioni - alla lotta scudetto. Sul Corriere dello Sport, ecco i retroscena: "Vi raccontiamo l'ascesa del tecnico e il suo sogno: 'La Lazio si gioca il titolo con Juve e Inter. Io ci credo. Lotteremo senza avere ossessioni'. Il secondo posto nato nell'intervallo". In taglio basso, ecco Georgina: "Lo stipendio è da regina".



Su Tuttosport: "Ecco perché ti fischiano!". Le spiegazioni dietro l'atteggiamento dello Stadium: "Prima in campionato, agli ottavi Champions, in semifinale di Coppa Italia: eppure la Juve non piace ai suoi tifosi. Non è una questione tattica o estetica: viaggio alle radici del malumore".