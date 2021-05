Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha spiegato perché ha firmato per la Juventus: “Due anni fa, firmai anche perché sapevo che c’era lui in panchina. Allegri è un allenatore che con la Juve ha vinto tantissimo, arrivando due volte in finale di Champions. E penso che in più abbia sfruttato questi due anni per osservare al meglio le evoluzioni del calcio. Immagino che arriverà con tanta voglia di far bene”.