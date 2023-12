Paulha deciso di non patteggiare per lo sconto della sua pena, che al momento sembra essere di quattro anni. Quale sarebbe il motivo di questa scelta però? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport l'ipotesi del patteggiamento, una possibilità prevista prima del deferimento (e che avrebbe potuto portare a una sostanziale riduzione della pena, fino alla metà), è tramontata. Probabilmente gli avvocati del centrocampista ritengono che ci sia una vasta giurisprudenza di sconti per i casi di doping e sono certi di potersi giocare delle buone carte di fronte al Tribunale.