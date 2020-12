Weston McKennie si è sorprendentemente ritagliato uno spazio importantissimo nella Juventus di Andrea Pirlo. Corsa, grinta e inserimenti ne stanno facendo una pedina fondamentale a centrocampo, su cui Pirlo fu d’accordo fin da subito. È il retroscena svelato da Sky Sport, secondo cui, in estate, la Juve aveva in agenda nomi più blasonati dell’ex Schalke 04, che però è stato preferito per due caratteristiche fondamentali e mancanti agli altri giocatori del reparto a disposizione, ovvero l’interdizione e il cambio di passo. Pirlo fu subito d’accordo, e adesso si gode un giocatore capace anche di garantire gol e inserimenti.