"Dybala resta fuori perché è meno importante di Morata vicino a Ronaldo. Poi tornerà importante, ma in questo momento è meno centrale nel progetto". Queste, le parole di Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, che spiega placidamente il motivo per cui Paulo Dybala sia concretamente ai margini del gruppo titolare bianconero. Dunque, la Juve per ora farà a meno dell'argentino, che dopo un avvio di stagione disastroso sembrava essersi ripreso. E invece, altro stop e nuovamente in discussione. L'annata di Paulo sta prendendo una piega decisamente difficile da registrare e commentare. Nel 2021, si spera, arriverà la svolta.