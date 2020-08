Perché la Juve vuole Dzeko? Non era in corso un'opera di ringiovanimento della rosa? Tutte domande assolutamente legittime, ecco perché l'edizione odierna di Tuttosport prova a interpretare la volontà bianconera: ad Andrea Pirlo, innanzitutto, interessa il presente. Il nuovo tecnico bianconero sa che la conferma in panchina passa dai risultati che otterrà in questa stagione, allora vuole immediatamente un giocatore che possa dare una mano a Ronaldo, ma soprattutto che sappia fare gol. Poi si parla anche di costi: se per Jimenez servono 70 milioni, per Milik 40, Edin potrebbe essere a Torino con uno scambio costruito con la Roma, con cui i rapporti sono ottimi. Ecco perché Dzeko sta vincendo.