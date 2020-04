La Juventus sta cercando un terzino da tempo e il nome di Achref Hakimi è tra i più gettonati. Il laterale - che gioca sia a destra sia a sinistra - è al Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Sarà quindi un'operazione complicata, specialmente alla luce del prezzo che potrebbe essere alto, in relazione al potenziale e all'età, classe '98. Le sue qualità, però, non sembrano essere messe in discussione...