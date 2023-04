In questo clima di dubbi e nervosismo, anche dei tifosi bianconeri, ci sono alcuni punti fermi che non possono essere dimenticati. Su tutti il contratto che legaalla Juve fino al 2025 a cifre importanti (7-7,5 milioni di euro più bonus a stagione), primo deterrente all'ipotesi di una potenziale separazione con il tecnico toscano: la società, qualora non soddisfatta come evidenziato anche da Max, in caso di esonero dovrebbe corrispondere a Max l'intera cifra prevista da contratto. Lo riporta Calciomercato.com.