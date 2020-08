Giocava da bimbo con De Ligt. Ma non è per questo che la Juve sta pensando di affidare il suo attacco a Donyell Malen: il centravanti del PSV è cresciuto nell'Ajax ed è esploso nella vicina Eindhoven. Come ha fatto? A suon di gol. Racconta Gazzetta: "Gol decisivi da sempre, recordman dell'Eredivisie già a vent'anni: a settembre ha segnato 5 gol contro il Vitesse. Il primo a riuscirci dopo 55 stagioni. Il tutto dopo aver debuttato in nazionale con l'Olanda e aver fatto gol alla Germania. Solite parole: talento, predestinato, futuro del club". Quest'anno ha collezionato 17 reti in 25 partite, di cui 11 in campionato e 3 in Europa League. Peccato per l'infortunio al ginocchio.