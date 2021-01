Perché la Juve non ha ripreso Vidal dopo i tanti ritorni? Prova a spiegarlo Calciomercato.com, partendo dal motivo principale: l'età, ché Arturo non è certamente più un giovanotto. Ma non solo: ultimo ma forse più importante, bizze fuori dal campo e piccoli dissidi che avevano accompagnato la cessione al Bayern Monaco. Il club è stato inflessibile. Un caso, quello di Vidal, particolare. Buffon è tornato dopo gli anni al Psg, Morata è stato riaccolto a braccia aperte, lo stesso Bonucci - lasciatosi male soprattutto con parte dello staff tecnico - è stato ripreso ben volentieri dal Milan. L'unico è stato il cileno, che si è 'accontentato' di riabbracciare Antonio Conte.