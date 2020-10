L'ultimo giorno di mercato non ha portato un nuovo terzino in casa Juventus. Tutte le fiches di Paratici sono finite sul banco della Fiorentina, per l'acquisto di Federico Chiesa. L'ultimo terzino accostato ieri alla Juve è stato Emerson Palmieri, pista che però è andata progressivamente raffreddandosi nell'arco della giornata. Ma c'è un compagno di squadra al Chelsea di Palmieri che poteva pur far comodo alla causa bianconera: Marcos Alonso, in rotta di collisione con mister Lampard. Tuttavia la Vecchia Signora, rivela Calciomercato.com, ha preferito lasciar perdere lo spagnolo a causa dell'ingaggio troppo alto.