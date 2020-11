Tutti ricorderete che la Juventus ha trattato almeno 5 attaccanti nell'ultima sessione di mercato. Tra le possibili opzioni vagliate da Fabio Paratici prima di prendere Alvaro Morata, c'era anche l'ingaggio a parametro zero di Edinson Cavani, rimasto libero in estate dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain. Ma perché alla fine non è stato preso il Matador? A prescindere dalle valutazioni tecniche, le richieste di Cavani, 12-13 milioni di ingaggio, erano troppo alte per una Juve alle prese con la crisi post-Covid. Cifre che ha potuto garantirgli il Manchester United.