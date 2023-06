Secondo quanto raccontato da Sky Sport, al momento non sono arrivate offerte alla Juventus per Dusan Vlahovic. La squadra che si è mossa di più è stata il Bayern Monaco ma nessuna proposta concreta per ora. Ecco perché nonostante l'interesse di tante squadre in giro per l'Europa, la Juve è tranquilla e non pensa a un'immediata cessione del serbo.