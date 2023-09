La scelta di far giocare Fabioin modo costante potrebbe essere attribuita alle sue particolari qualità e caratteristiche che lo distinguono dagli altri calciatori. In particolare, Miretti sembra essere noto per la sua capacità di effettuare verticalizzazioni efficaci, ossia passaggi diretti e incisivi che possono rompere le linee difensive avversarie. Questa abilità è fondamentale per una squadra, poiché può generare opportunità di attacco e sorprendere gli avversari.