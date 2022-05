La Juventus nel corso del mercato estivo potrebbe cedere Weston McKennie. Il motivo? Il centrocampista statunitense ha parecchio mercato soprattutto in Premier League. Quindi a fronte di un'offerta importante non sarebbe considerato incedibile, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Il suo "Sacrificio" potrebbe essere utile per finanziare altri colpi a centrocampo.