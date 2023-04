Come racconta Gazzetta, la caccia al ds non è nulla di nuovo. Infatti, già tra l’estate e l’autunno, con ancora Andreapresidente, era maturata l’idea di aggiungere una figura importante alla squadra mercato. L’evoluzione degli eventi può avere, al limite, semplicemente dirottato l’interesse su di un profilo piuttosto che un altro. Non c’è ancora una scelta definitiva, ma il favorito oggi è Frederic. Ha già lavorato con Francesco Calvo alla Roma e conosce Massimiliano Allegri da una vita, avendo condiviso lo spogliatoio con il Max calciatore ai tempi del Pescara. Massara corrisponde alla perfezione all’identikit ricercato, anche per lo stile sobrio.