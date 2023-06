Alla fine sono 40 i milioni spesi dal Tottenham tra prestito e acquisto a titolo definitivo per Kulusevski. Una trattativa che ha lasciato perplessità in qualche tifoso della Juve visto che l'iniziale accordo era superiore di 5 milioni e ricordando che i bianconeri avevano speso 44 milioni per portarlo a Torino. In realtà però, come riferisce calciomercato.com, l'offerta accettata dall'Atalanta era stata di 35 milioni più 9 di bonus ma solo 1,4 di questi bonus era scattato a fine dicembre 2022.