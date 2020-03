Juventus-Inter rinviata, ormai non è più una notizia. Le notizie, invece, sono le schermaglie andate in scena oggi, prima con il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino che ha attaccato l'Inter per aver rifiutato di recuperare già da domani, e poi con la risposta di Giuseppe Marotta, a.d. nerazzurro, che ha spiegato il perché del 'no'. Ecco quindi i tre motivi per cui l'Inter ha rifiutato questo compromesso, come dichiarato ad Ansa da Marotta stesso: "​ Il primo perché sarebbe andata contro logica della tutela della salute pubblica , presupponendo - di fatto - la scomparsa dell'allarme Coronavirus nel giro di sole 24 ore, dal non si gioca domenica al via libera ai tifosi il lunedì. Il secondo perché lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso, senza la presenza di nostri sostenitori, causando una situazione di imparità inaccettabile. Il terzo: perché lo spostamento a lunedì di Juve-Inter avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di Juve-Milan di Coppa Italia, nello stesso giorno di Napoli-Inter, con le possibili rimostranze da parte della Rai che del torneo detiene i diritti tv"