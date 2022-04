Secondo Marca l'entourage di Rudiger ha chiesto al Real Madrid, uno dei club che ha manifestato un certo interesse, 55 milioni di euro netti nei prossimi quattro anni anni tra ingaggio e premio alla firma. Una richiesta che ha spaventato i blancos, che a certe cifre non si siedono al tavolo per trattare. Di fatto la stessa posizione che ha preso la Juve, che è interessata a Rudiger, ma non vuole superare certi limiti. Come raccontato da Calciomercato.com sono troppi i 20 milioni di commissione richiesti dai suoi agenti.