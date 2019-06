di Mattia Carapelli

C’è un ragazzone di 19 anni che arringa la folla, il microfono in una mano e il titolo appena vinto con la maglia dell’Ajax nell’altra. Si chiama Matthijs de Ligt e, da capitano, ha portato la propria squadra ad incantare in giro per l’Europa: tra gli scalpi di lusso portati a casa c’è anche quello della Juventus, uno dei club che più lo stanno corteggiando, insieme a Barcellona e PSG. Questo ragazzo gonfia il petto e dice: “Abbiamo mostrato a tutti cos’è l’Ajax”. Dice: “Abbiamo mostrato a tutti cosa rappresentiamo”. Dice: “Abbiamo mostrato a tutti quello che il grande uomo lassù voleva vedere”.



Il grande uomo del discorso è Johan Cruijff e la citazione fa capire molto del modo di intendere il calcio di De Ligt. Cresciuto nell’Ajax fin da quando aveva 10 anni, ha bruciato le tappe nella formazione Jong fino ad indossare la fascia da capitano nella squadra dei “grandi”: ad Amsterdam ha toccato con mano la storia e la filosofia biancorossa, arrivando a caricarsela sulle spalle in un’annata indimenticabile, prima di salutarla definitivamente. Anche per questo riuscire a convincerlo a trasferirsi alla Juventus rappresenta già di per sé una rivoluzione.



L’affare De Ligt è una questione di soldi (tanti) ma anche di progetto. Sì, perché la palla è sempre rimasta fra i piedi del difensore, assistito da Mino Raiola. Il Barcellona contava sugli ottimi rapporti con l’Ajax, ma la replica di Matthijs è stata “non è il momento”. Il Paris Saint-Germain sentiva di averlo in pugno fino a pochi giorni fa, ma la risposta alla maxi-offerta recapitata all’entourage non è ancora arrivata. E’ in questo scenario che si è inserita la Juve, capace di tentare il classe ’99 con un ruolo di primo piano, in una squadra del tutto nuova anche e soprattutto dal punto di vista della mentalità.



“Attacking football”, questo l’obiettivo di De Ligt, che agli ordini di Ten Hag ha imparato a vincere e convincere. Una mission condivisa dalla Juve, che non a caso si è affidata a Maurizio Sarri dopo il ciclo quinquennale di Allegri. Che sia o meno la fine dell’era del calcio speculativo, questo lo diranno soltanto i prossimi mesi. Ma per la Vecchia Signora strappare il sì di De Ligt sarebbe un altro tassello verso la rivoluzione.