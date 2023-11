Come riflette La Gazzetta dello Sport, la mancata partecipazione alle coppe europee si sta rivelando un importante vantaggio per laalmeno sul fronte. Che non hanno tardato a presentarsi, ma che lo staff ha potuto gestire in maniera migliore non trovandosi alle prese con un calendario particolarmente fitto di impegni. Quando è stato necessario, quindi, Wojciechè stato sostituito da Mattia Perin,da Daniele Rugani,da Federico Gatti, Dusane Federicoda Arek Milik e Moise Kean, con risultati sempre positivi guardando anche la classifica.