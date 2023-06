Ai microfoni di SkySport Lucaha svelato i motivi della conferma di Arekalla Juventus. Le sue parole:- "Milik continuerà ad essere un giocatore della Juve. Lui è stato tra quelli ad aver avuto più continuità di rendimento nel corso di una stagione non particolarmente felice per i bianconeri. È in capace di giocare sia da solo che con un compagno vicino. Molto probabilmente la Juve giocherà ancora con il 3-5-2".