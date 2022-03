Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus. È probabilmente la frase che fa più rumore in queste ultime ore. La Joya come riporta SkySport nella giornata di oggi avrebbe comunicato alla dirigenza bianconera di non avere intenzione, insieme al suo entourage, di accettare le offerte al ribasso di rinnovo contrattuale che la Juventus gli avrebbe offerto.