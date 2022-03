Come racconta il Corriere della Sera, la valutazione in campo di Paulo Dybala, uscito dai radar dopo l’infortunio nel derby del 18 febbraio, sembra valere anche per l’ingaggio, il problema più evidente nella discussione per il rinnovo del contratto con la Juve. Giovedì le parti si vedranno, ma con i tanti infortuni patiti in questa stagione Dybala e il suo entourage non arrivano in posizione di forza all’incontro con la società.