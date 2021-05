Antonio Conte ieri ha dato il suo addio all'Inter e subito sono tornate le voci di un possibile ritorno alla Juventus dell'allenatore salentino, fresco di scudetto coi nerazzurri. Tuttavia c'era un motivo ben preciso per cui alla Juve non ci poteva tornare: la clausola anti Serie A inserita nella rescissione contrattuale con l'Inter: se Conte si fosse accasato a un altro club italiano, avrebbe dovuto rinunciare alla buonuscita da oltre 7 milioni di euro. Ed ecco anche perché Conte non è stato un'opzione per la Juve, mentre lo è decisamente stata l'altro gran ritorno, quello di Allegri.