Come racconta Calciomercato.com, col possibile arrivo dilavuole adottare una filosofia diversa rispetto al passato. "Massimo risultato col minimo sforzo. Lo scudetto del Napoli ha fatto scuola, le intuizioni del ds sono state vincenti e ora anche i bianconeri vogliono iniziare un percorso simile", spiega CM. Che svela lo stratagemma: comprare a poco per vendere a tanto. E vincere sul campo. Da una parte i successi sportivi, dall'altra un bilancio che sorride. Prossimi obiettivi di una Juve pronta a cambiare faccia e puntare su chi ha fiuto per il talento. Giuntoli scruta, osserva, batte a tappeto ogni Paese e alla fine tac, quando trova l'occasione affonda il colpo.