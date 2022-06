Come racconta Gazzetta, La Juve del nuovo ciclo ha bisogno di qualità e anche di dna vincente per poter tornare a competere per lo scudetto, perché i giovani da soli non bastano. Secondo Massimiliano Allegri l’ultima stagione lo ha dimostrato e per questo motivo ha chiesto al club di giocarsi l’all in per accaparrarsi uno dei parametri zero più appetibili su piazza in questo momento, che nonostante i suoi 34 anni può ancora fare la differenza nel campionato italiano. La dirigenza bianconera è stata molto paziente finora ma nelle prossime ore si aspetta la risposta finale da Ibiza, dove Di Maria avrà sicuramente avuto modo di chiedere informazioni sulla Juventus.