Quanto balla tra la partecipazione alla Champions League e quella in Europa League. Per la Juve, almeno 40 milioni. Almeno. Quanto basta per capire come mai alla Continassa siano soddisfatti più che nella passata stagione, perché solo all'ultimo respiro lo scivolone del Napoli ha permesso ai bianconeri di Andrea Pirlo di ottenere il quarto posto. Al di là dei punti conquistati, invece, la Juve di quest'anno ha già in tasca la qualificazione, Max Allegri potrebbe raggiungerla anche con 3 turni d'anticipo.