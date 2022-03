Adrien Rabiot è uno dei calciatori più discussi in casa Juventus. Si è parlato diverse volte del talento "inespresso" del francese e, in più occasioni, il giocatore ha raccolto insufficienze nelle pagelle post partita. Massimiliano Allegri, però, lo considera intoccabile, lo dice il minutaggio in campo, e la motivazione potrebbe essere legata ai numeri di Rabiot. Il francese, infatti, è primatista nella rosa bianconera per contrasti riusciti: 40.