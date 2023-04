Nell'incredulità di molti tifosi che hanno commentato sui social, ieri laha riposato, dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. A spiegarne il motivo é oggi Tuttosport: "Ma quale pugno duro. Il giorno dopo la figuraccia di Reggio Emilia, la Juventus ha riposato. E, in fondo, la scelta non sorprende granché: Allegri è sempre stato molto più psicologo che marine. Il tecnico bianconero ha sfiorato con le proprie mani le corde dello spogliatoio e ha capito che questo non è il momento delle scelte punitive, nemmeno all’indomani di una delle prestazioni più fiacche dell’intera stagione".