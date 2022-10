Apre così la Gazzetta dello Sport, che prosegue: "Il 3-0 al Bologna ha rilanciato una Juve che, sino alla sosta, era parsa in seria difficoltà. La sconfitta a Monza ha segnato il punto più basso, con l’allenatore finito nel mirino dei tifosi e confermato con una sorta di fiducia a tempo dalla società. Poi, però, la pausa per le nazionali ha permesso a Max di recuperare qualche giocatore infortunato e rigenerato alcuni protagonisti, da capitan Bonucci a Vlahovic e Kostic. Così dopo un mese i bianconeri sono tornati a vincere e ora anche la classifica, seppur ancora deficitaria, non pare irrimediabile".? - E Allegri ha diverse carte da giocare ancora, con una classifica che racconta di una Juve che ha solo un punto in meno della scorsa stagione e ha avversarie che non stanno viaggiando agli stessi ritmi del 2021-22. Allegri predica calma, ma sotto sotto sa che pensare alla rimonta scudetto non è follia. Ed ecco perché ci crede.- La prima - la difesa - parte da un dato: 5 gol subiti in 8 turni di campionato, come la Lazio e peggio solo dell’Atalanta (3). La Juve ha ritrovato una certa solidità, parola chiave di ogni successo del primo ciclo allegriano. I recuperi: in attesa di Pogba, la Juve ha ritrovato Adrien Rabiot e Locatelli, che hanno dato nerbo a una mediana che aveva terribilmente sofferto a Monza, anche prima dell’espulsione di Di Maria. E in attacco ci pensano Dusan Vlahovic, ma soprattutto Arek Milik a dare la scossa. Il polacco, accolto con scetticismo, viaggia a un gol ogni 67' in campo, oltre a legare il gioco e spalleggiare il serbo: con lui in campo, la Juve produce di più e meglio. E mancano Di Maria e Chiesa. L’ultimo punto - si legge - riguarda le rivali: la Juve ha un punto in meno dello scorso anno, ma tutte le squadre che le sono arrivate davanti a maggio stanno facendo peggio che nel 2021-22: meno 5 punti Inter e Milan, -4 il Napoli. Così, chiosa il quotidiano,