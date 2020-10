L’attacco alla Juventus e al suo presidente da parte di De Luca è una mossa politica, alla quale il club bianconero non risponde perché non ha intenzione di farsi strumentalizzare da chi fa politica attraverso il calcio. Questa la posizione non ufficiale della Juventus, che filtra dagli ambienti della Continassa. Come riporta Tuttosport, che aggiunge anche: "A proposito, poi, delle dichiarazioni di De Luca, occorre fare chiarezza: la Juventus si è presentata domenica allo Stadium perché la Lega, l’unica istituzione che avrebbe potuto farlo, non ha rinviato la partita e se i bianconeri fossero rimasti a casa avrebbero violato le regole previste dal campionato".