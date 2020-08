La scelta della Juve di puntare su Andrea Pirlo ha motivazioni profonde. Come scrive Tuttosport "la Juve ha scelto Pirlo in virtù di un talento che - si confida - sia innato e possa emergere soprattutto in ambito di gestione dei giocatori, oltre che soltanto del gioco". Il contrario rispetto a Sarri visto che il tecnico toscano ha pagato soprattutto una cattiva gestione del gruppo più che i risultati. Ora inizia una nuova era.