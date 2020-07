2









Il nuovo nome con cui i tifosi della Juventus stanno cominciando a familiarizzare in queste ore è quello di Félix Nzouango, il giovanissimo difensore francese appena acquistato dal club bianconero (manca solo l'ufficialità) per un cifra che si aggira sui 3 milioni di euro. La Juve, che sta vivendo una transizione dalla vecchia BBC al nuovo corso rappresentato finora da De Ligt e Demiral, ha bisogno di rinverdire completamente il reparto nel giro di un paio d'anni, e spera che questo acquisto possa essere una chiave fondamentale per proseguire la sua virtuosa tradizione difensiva. Ma chi è Nzouango?



IDENTIKIT - In Francia l'hanno definito il nuovo Varane. E così capiamo, o quanto meno possiamo immaginare, che sia un nome su cui puntare forte per il futuro. Perché futuro? Ha appena 17 anni e la Juventus l'ha prelevato dal vivaio dell'Amiens. Si tratta di un centrale dalle lunghe leve, che per la sua falcata è stato impiegato anche come terzino destro (il suo piede) nelle selezioni giovanili della Francia. Dal fisico longilineo, fa dell'esplosività, del senso dell'anticipo e della freddezza le sue doti migliori. Sarà interessante vedere se partirà dalla Primavera o se magari sarà testato nell'Under 23. Anche perché quando è arrivato all'Amiens è stato immediatamente promosso da Under 16 a Under 17.