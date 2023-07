Il primo giorno di ritiro, come il primo giorno di scuola. Lo Juventus Training Center è pronto a riempirsi per l'arrivo dei giocatori bianconeri, di ritorno dalle vacanze per i primi test atletici e per iniziare ufficialmente la stagione 2023/24. Prima tappa il JMedical, dove atleti e staff passeranno prima di muoversi all'interno della Continassa. E tra i primi ad arrivare c'è Francesco, volto nuovo in bianconero, arrivato dopo tanti anni al Sassuolo per essere un nuovo collaboratore nello staff di Massimiliano Allegri.