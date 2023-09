Come racconta Tuttosport, undici mesi dopo può essere ancora il Lecce a segnare la svolta della stagione di Nicolò. Lo scorso 29 ottobre il gioiellino bianconero griffò il successo della Juve al Via del Mare con uno splendido gol, il primo della carriera in Serie A. Una prodezza che gli spalancò le porte dell’undici titolare, con Max Allegri che da quel sabato pomeriggio iniziò a far giocare con continuità il classe 2001. Un incrocio speciale quello coi salentini, visto che sempre la gara contro i giallorossi potrebbe regalare a Fagioli l’occasione giusta per riprendersi la maglia da titolare.