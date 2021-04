1









Qual è la pista più calda in entrata per la Juventus? Sempre quella di Manuel Locatelli, regista del Sassuolo. Come racconta il Corriere della Sera, in neroverde potrebbero finire due giovani: Fagioli e Frabotta. Fabio Paratici punta a piazzare l’affondo decisivo prima dell’inizio dell’Europeo in cui il centrocampista del Sassuolo sarà impegnato, prima della fine della stagione, magari a ridosso della finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda i due giovani, potrebbero abbassare di gran lunga il costo del cartellino. In ogni caso, la Juve punta a chiudere un’operazione alla Chiesa (prestito con obbligo di riscatto).