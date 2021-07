La lista completa non è ancora stata ufficializzata, ma i nomi che circolano riportano con la mente alla prima avventura.Confermato come vice allenatore Marco Landucci, il tattico sarà Aldo Dolcetti, il preparatore dei portieri Claudio Filippi. Confermati anche il collaboratore di campo Maurizio Trombetta, il preparatore atletico Simone Folletti, il fisioterapista Stefano Grani. E un ruolo - ricorda Tuttosport - lo coprirà pure Marco Storari, ex portiere ma anche - dal 2020 - dirigente bianconero con la qualifica di “Professionals Talent Development della Juventus” (settore giovanile).Allegri avrebbe voluto Andrea Barzagli, che però vuole avere più tempo per la famiglia e ha scelto di aprire una carriera da opinionista a Dazn.