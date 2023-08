Una cessione - in prestito - è stata annunciata solo poche ore fa: Marleysi è trasferito all', che al termine della prossima stagione avrà la possibilità di riscattarlo lasciando però al contempo alla Vecchia Signora il diritto di riportarlo a casa, qualora lo riterrà opportuno. A breve, poi, si dovrebbe procedere in modo del tutto analogo per Koni, promesso sposo del. Due giocatori, questi, che rientrano in due delle caselle più "chiacchierate" di questa sessione didella, ovvero quelle deglie deiE la sensazione, in un'estate che per le trattative bianconere stenta a decollare, è che siano proprio questi ultimi a rappresentare una buona fonte di entrate per le casse del club torinese, notoriamente in difficoltà per via della mancata partecipazione alle prossime coppe europee dovuta alla penalizzazione subita in campionato e alla successiva sentenza della Uefa. Insomma,, per cui i cosiddetti "baby" potrebbero contribuire fino al 20-25% della famosadella quale si parla ormai da mesi.Lo dimostra per esempio il caso del classe 2004 Nicolò, prodotto del vivaio bianconero e fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19, che Cristiano Giuntoli e colleghi non hanno esitato a cedere alincassando 4 milioni di euro, con una percentuale in caso di rivendita futura; stesso discorso e stessa cifra per il coetaneo Lorenzo, inviato nientedimeno che aldell'ex Giorgio Chiellini. E la storia potrebbe presto ripetersi per Luis, grande protagonista al recente Europeo e destinatario a sua volta di offerte che la Juve, neanche a dirlo, sarebbe pronta a considerare, per quanto l'intenzione del giocatore sarebbe quella di restare a Torino dove si sente parte di un bel progetto di crescita.Il discorso, poi, si può estendere (e si è effettivamente già esteso) ai più navigati Fabio, Matiase Nicolò, tutti potenzialmente in uscita (in prestito) anche per trovare più minutaggio e fare esperienza. Sul primo, in particolare, è forte la, intenzionata però ad abbassare la base di partenza di 15 milioni di euro.