Rinnovo con la Juventus in stallo, per Paulo Dybala non mancano pretendenti: sull'argentino, riferisce TeamTalk, ci sono Manchester United e Real Madrid. L'attuale scadenza è fissata per il 2022, se la Juve non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo di Dybala entro fine stagione, potrebbe pensare di cederlo, anche a una cifra più bassa rispetto al suo valore, per non correre il rischio di perderlo poi a parametro zero.