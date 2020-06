La Juventus non smette di inseguire Nicolò Zaniolo. Il classe '99 della Roma è stato già contattato dai bianconeri, che però lo scorso venerdì hanno incassato il primo "no" della Roma. L'a.d. giallorosso Fienga ha rispedito al mittente il gradimento della Juventus, ma come riporta Calciomercato.com, si è aperto uno spiraglio. Se non altro, la Roma ha palesato le sue intenzioni sul giocatore: la cessione non è la prima ipotesi, ma qualora dovessero arrivare 60 milioni cash - e quindi nessuno scambio - allora si potrà cominciare a discutere anche di un'eventuale partenza del talentino azzurro.