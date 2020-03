L'incontro di Champions è rimasto ancora in sospeso, con il ritorno bloccato dall'emergenza coronavirus e di cui ancora non se ne conoscono le sorti. Juventus e Lione, però, hanno anche il mercato come occasione per poter tornare a parlare, prima ancora che si riaprano le porte degli stadi. Il nome di punta, in questa ipotetica chiacchierata, è senz'altro quello di Houssine Aouar, il talento classe '98 che alla corte di Rudi Garcia ha già fatto vedere buona parte del suo potenziale. E, per quanto il presidente Aulas abbia spinto per vederlo un giorno in bianconero, il prezzo resta alto, come riporta Tuttosport: settanta milioni di euro, almeno venti in più di quanto non fosse già il suo valore qualche mese fa.