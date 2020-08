A 24 ore di distanza dalla firma sul contratto e dall'annuncio ufficiale del club, Andrea Pirlo ha pronunciato le prime parole pubbliche da allenatore della Juventus. O meglio, le ha twittate. Poco fa Pirlo ha pubblicato infatti un tweet per esprimere tutto il suo entusiasmo per l'esperienza appena intrapresa: "Sono felice e onorato, e pronto per questa fantastica opportunità". Migliaia di commenti già in pochi minuti, per lo più di incoraggiamento per il Maestro diventato Mister.

Questo il messaggio, che potete leggere meglio qua sotto nel tweet originale