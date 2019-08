Direttamente da un Adidas Store di Stoccolma arrivano, dopo che sono state rese ufficiali sia la prima, sul finire della scorsa stagione, e la seconda, qualche giorno fa nel corso della tournée in Asia dei bianconeri. Non resta che la terza, dunque, che però è di fatto definita, come mostrato dalle foto de La Maglia Bianconera, portale dedicato, questa mattina su Twitter. Ecco le ultime immagini (tutte le altre in gallery), in attesa dell'ufficialità: