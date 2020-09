La Juventus oggi alla Continassa ha disputato una partitella d'allenamento contro l'Under 23 di Lamberto Zauli. Vi abbiamo raccontato oggi tutti i dettagli su questa vittoria per 1-0 firmata Marko Pjaca, senza Higuain in campo, con linea difensiva "fluida" tra schieramento a 3 e a 4, con Arthur davanti alla difesa e McKennie piuttosto in palla, dovendo sopperire a un attacco praticamente assente causa infortuni e impegni con le nazionali. Sui canali ufficiali della Juve da stasera potete vedere anche le immagini salienti di questa seduta mattutina "in famiglia".