UFFICIALE | la seconda maglia della #Juventus pic.twitter.com/n5FjUkPgWN — Juventus Top News (@JuventusTopNews) 1 luglio 2019

La seconda maglia della Juventus 2019/20 sta per diventare ufficiale, con alcune indiscrezioni che raccontavano di un comunicato in arrivo già oggi, atteso per dare tutte le ultime novità. I social però, come detto, hanno già bruciato tutti e alcune immagini sono già arrivate. Modello per la presentazione? Miralem Pjanic. Maglia biancorossa in camouflage.Ecco le foto: