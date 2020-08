Oggi la Juventus ha cominciato la stagione 2020-2021 col raduno alla Continassa. Qui su IlBianconero vi abbiamo raccontato questa prima giornata e continueremo a raccontarvela in serata. Intanto, la Juventus ha pubblicato sui propri canali le foto di questo vagito iniziale del nuovo corso bianconero. Ci sono Pirlo, il suo staff e i giocatori quasi tutti in mascherina, con i tifosi a chiedere gli autografi. C'è Ronaldo, c'è Cuadrado, c'è Bernardeschi... In attesa dei nuovi colpi e delle prime partite, godetevi i primi scatti del nuovo corso juventino!